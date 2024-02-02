"Uyduda parazit var" deyip çatıya çıktı, 2 metre yükseklikte mahsur kaldı | Video
Antalya’da televizyon izlerken düşük sinyali düzeltmek için çatıdaki çanak anteninin yanına çıkan 58 yaşındaki adam, 2 metre yükseklikte mahsur kaldı. İtfaiyenin kurduğu el merdiveniyle bulunduğu yerden kurtarılan adam, çıktığı yere bakarak “Oradan daha yüksek görünüyor” dedi. Sağ salim evine ulaşan Çalıcı, balkondan itfaiye ekiplerine ve gazetecilere el sallayarak teşekkür etti.
İTFAİYE EKİPLERİ BİLE ŞAŞIRDI
İhbarın ardından bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısında geldiğinde Çalıcı'nın mahsur kaldığı yeri görünce neye uğradığını şaşırdı. Çalıcı, itfaiye erinin kurduğu el merdiveni yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
"ORADAN DAHA YÜKSEK GÖRÜNÜYOR"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalıcı, "Uyduda parazit vardı, onu alayım dedim. Çıktım inemedim. Arkamı dönüyorum düşecek gibi oluyorum. En iyisi 112'yi çağırayım dedim. Yüksekliği 2-2,5 metre var. Buradan değil ama oradan gözüne yüksek görünüyor. Atlasam bacağım kırılır diye düşündüm. Hanımın haberi yok. Hatunu aradım bir de 112'yi aradım. Halat olsa inerdim ama bir daha tek çıkmam. Allah razı olsun itfaiyemizden" dedi.
Sağ salim evine ulaşan Çalıcı, balkondan itfaiye ekiplerine ve gazetecilere el sallayarak teşekkür etti.
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