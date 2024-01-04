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Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar

Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar

04.01.2024 | 10:55

İstanbul'da yasa dışı silah ve uyuşturucu madde ticareti yapan iki kişi, sekiz kilo 300 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlarla suçüstü yakalandı.

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