Video Yaşam Uzun süre havada kalabiliyor... Marmara Denizi açıklarında uçan balık yakalandı | Video
Uzun süre havada kalabiliyor... Marmara Denizi açıklarında uçan balık yakalandı | Video

Uzun süre havada kalabiliyor... Marmara Denizi açıklarında uçan balık yakalandı | Video

24.06.2024 | 15:10

Marmara Denizi Adalar açıklarında balıkçılar tarafından uçak balık yakalandı. Uzun süredir Marmara Denizi’nde uçan balıkların bulunmadığını belirten Balıkçı Kenan Balcı, havaların ısınması ile birlikte farklı tür balıkların gelmeye başladığını söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte Marmara Denizi'nde farklı balık türleri çoğalmaya başladı. Okyanus üzerinden çıkan balıklar Ege ve Akdeniz üzerinden Çanakkale Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi'ne ulaşıyor. Aslan balığı, balon balığı, trakonya balığının ardından Marmara Denizi'nde uçan balık da görülmeye başlandı.

UZUN SÜRE UÇABİLİYOR
Uzun süre havada kalma özelliğine sahip uçan balık, kanatları ve gövde yapısı ile adeta bir uçağı andırıyor. Sırtının yılan derisine benzemesi de uçan balığı görenleri bir hayli şaşırtıyor. Hava sıcaklıklarının artması, deniz suyunun ısınması ile birlikte Marmara Denizi'ne farklı balık türlerinin giriş yaptığının altını çizen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, "Aslan, balon ve trakonya balığının ardından uçan balık da Marmara Denizi'nde görülmeye başlandı. Okyanusları geçerek farklı balık türleri artık Marmara Denizi'ne giriş yapıyor. Sıcaklıklar bu şekilde artmaya devam ederse Marmara Denizi'nde bu tür balıkları daha çok görebiliriz" diye konuştu.

VATANDAŞLARI UYARDI
Yaz mevsimi ile birlikte deniz sezonunun da açıldığını belirten Balcı, "Vatandaşlarımıza, gençlerimize buradan uyarım olacak. Farklı ve zehirli balık türleri denizlerimizde artık bulunuyor. Denize girerken dikkatli olmalıyız. Bilmediğimiz balık türlerine dokunmayalım. Bu balıkların içinde dikenli ve zehirli olan balıklarda var. Bununla ilgili dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum" dedi.

TÜRKİYE DENİZ CANLILARI MÜZESİ'NE EKLENECEK
Marmara Denizi'nde yakalanan uçan balık Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne katılacak. "Müzede olmayan bir kaç balıktan biri de uçan balıktı" diyen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, "3 binin üzerinde deniz canlısının bulunduğu müzeye uçan balık da eklendi. Müzemizde bulunan tüm balıklar Türk karasularında yakalanmıştı. Bir kaç tane eksik balık vardı. Bunlardan biri de uçan balıktı. Özellikle çocuklar uçan balığı televizyonlarda gördükleri için çok merak ediyorlardı. Şimdi müzemize gelip inceleme fırsatları da olacak. Uçan balıkta müzeye eklenecek" şeklinde konuştu.

UÇAN BALIĞA İLGİ BÜYÜK
Uçan balığını ilk kez görenler balığı inceledi. Usta Balıkçı Kenan Balcı'dan balık hakkında bilgi de alan vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin’de dehşete düşüren görüntü! 2 torunuyla motosikletteki adamı kafasından vurdular | Video 00:21
Mersin'de dehşete düşüren görüntü! 2 torunuyla motosikletteki adamı kafasından vurdular | Video 25.06.2024 | 08:42
Manisa’da 4,8 büyüklüğünde deprem | Video 00:48
Manisa’da 4,8 büyüklüğünde deprem | Video 25.06.2024 | 08:42
Kalkan-24 denetimlerinde 1456 düzensiz göçmen yakalandı | Video 01:33
Kalkan-24 denetimlerinde 1456 düzensiz göçmen yakalandı | Video 25.06.2024 | 08:47
Kocaeli’de masaj salonunda korkutan yangın | Video 02:15
Kocaeli’de masaj salonunda korkutan yangın | Video 24.06.2024 | 16:22
Uzun süre havada kalabiliyor... Marmara Denizi açıklarında uçan balık yakalandı | Video 03:40
Uzun süre havada kalabiliyor... Marmara Denizi açıklarında uçan balık yakalandı | Video 24.06.2024 | 15:10
Lunaparkta faciadan dönüldü: Bindiği adrenalin salıncağından düşmekten son anda böyle kurtuldu | Video 00:59
Lunaparkta faciadan dönüldü: Bindiği adrenalin salıncağından düşmekten son anda böyle kurtuldu | Video 24.06.2024 | 15:04
Bir ay içerisinde 14 adet el bombasının bulunduğu plaj giriş çıkışa kapatıldı | Video 02:43
Bir ay içerisinde 14 adet el bombasının bulunduğu plaj giriş çıkışa kapatıldı | Video 24.06.2024 | 14:46
Tıp öğrencisine çirkin saldırı kamerada: Başörtüsünü açıp küfür etti! | Video 03:03
Tıp öğrencisine çirkin saldırı kamerada: Başörtüsünü açıp küfür etti! | Video 24.06.2024 | 14:46
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 01:29
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 24.06.2024 | 13:20
29 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saklandığı adreste yakalandı | Video 00:58
29 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saklandığı adreste yakalandı | Video 24.06.2024 | 13:18
Turistleri zehirleyeceklerdi, uyuşturucularla birlikte kıskıvrak yakalandılar | Video 00:50
Turistleri zehirleyeceklerdi, uyuşturucularla birlikte kıskıvrak yakalandılar | Video 24.06.2024 | 13:05
Samsun’da 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:15
Samsun'da 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video 24.06.2024 | 12:57
Beylikdüzü’nde nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada | Video 03:51
Beylikdüzü'nde nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada | Video 24.06.2024 | 10:47
Jet ski kazasında hayatını kaybeden Kübra’nın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı | Video 01:14
Jet ski kazasında hayatını kaybeden Kübra'nın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı | Video 24.06.2024 | 12:21
Tekirdağ’da 180 dönüm buğday alev alev yandı: 3 yaralı | Video 02:58
Tekirdağ’da 180 dönüm buğday alev alev yandı: 3 yaralı | Video 24.06.2024 | 10:13
Marmaray’da kadınlar birbirine girdi, küfürler havada uçuştu! O anlar böyle görüntülendi | Video 00:28
Marmaray'da kadınlar birbirine girdi, küfürler havada uçuştu! O anlar böyle görüntülendi | Video 24.06.2024 | 10:39
Hafif ticari aracın tır ile çarpışma anı kamerada: 1 yaralı | Video 01:17
Hafif ticari aracın tır ile çarpışma anı kamerada: 1 yaralı | Video 24.06.2024 | 09:37
Ataşehir’de alkollü sürücüye meydan dayağı kamerada | Video 02:09
Ataşehir'de alkollü sürücüye meydan dayağı kamerada | Video 24.06.2024 | 09:18
Sivas’ta kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1’i ağır 6 yaralı | Video 01:59
Sivas'ta kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1’i ağır 6 yaralı | Video 24.06.2024 | 08:34
Kartal’da kontrolden çıkan otomobil refüje girdi: 3 yaralı | Video 01:25
Kartal'da kontrolden çıkan otomobil refüje girdi: 3 yaralı | Video 24.06.2024 | 08:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA