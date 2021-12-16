Valilikten aşı için kamu spotu serisi! Adıyamansporlu futbolculardan aşı çağrısı | Video

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Bilgilendirme Platformu'na göre Türkiye'de 1. doz aşı yapılma oranı yüzde 91,4 olurken, 2. doz aşı yapılma oranı ise yüzde 82,17'de kaldı. Platformdaki son verilere göre yüzde 73,4 aşılama oranına ulaşan Adıyaman'da vatandaşları aşı yaptırmaya ikna çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Adıyaman Valiliği koordinesinde kentte İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kurumlarla birlikte başlatılan topyekün seferberlik hâli de devam ediyor. Bu kapsamda Adıyaman Valiliği'nin hazırladığı aşı videoları da aşılama oranının artmasına büyük katkı sağladı.

Geçen ay, iki amatör tiyatrocunun rol aldığı kamu spotu videosunda, aşı olmamakta direnen ancak koronavirüse yakalanması üzerine yoğun bakıma düşünce büyük pişmanlık yaşayan bir vatandaşın sözlerine yer veren Adıyaman Valiliği, bir diğer videoda ise aşısını yaptırmayınca vefat eden bir kişinin evindeki temsili taziyesinden görüntülere yer verdi. Aşı farkındalığını arttırmak ve aşıya olan ilgiyi her zaman üst seviyede tutmayı hedefleyen Valilik, bu kapsamda çarpıcı görüntülere yer verdiği 4 farklı kamu spotu daha yayınladı. İşte o videolar:

ADIYAMANSPOR OYUNCULARI DA ROL ALDI: AŞINI OL, TAKIMINI DESTEKLE

Kamu spotlarından birinde Adıyamansporlu futbolcular rol aldı. Kulübün tesislerinde antrenman yapan takımdaki futbolculardan biri, "Aşı özgürlüktür. Maske ve diğer kısıtlamalardan kurtulmak için başka seçeneğimiz yok. Aşını yaptır, sevdiklerini koru" derken, bir diğer futbolcu ise, "Sağlıklı bir spor ve güçlü yarınlar için lütfen aşılarımızı olalım" ifadelerini kullandı. Başka bir oyuncu da, "Aşı sorumluluktur. Sevdiklerimiz ve hiç tanımadığımız insanların kaybına sebep olmamak için başka seçeneğimiz yok. Aşını yaptır, sevdiklerini koru" sözleriyle aşı çağrısı yaptı. Takımın golleri sırasında yaşanan coşku dolu anlara yer verilen videonun sonlarında, "Sahalar bizsiz, tribünler sizsiz olmasın. Lütfen Kovid-19 aşını ol" pankartı taşıyan futbolcular hep bir ağızdan, "Haydi Adıyaman, aşını ol, takımını destekle" çağrısında bulundu.

BABA İLE KIZINDAN DUYGU DOLU ZİYARETİ

Adıyaman Valiliği tarafından hazırlanan kamu spotlarının bir diğerinde ise duygu yüklü bir sahne üzerinden aşı çağrısı yapıldı. Siyah beyaz halde başlayan videoda, elinde çiçekler taşıyan bir baba ile kızının, hayatını kaybeden annenin kabrini ziyareti konu edildi. Videonun ortalarına doğru anne ortaya çıkıyor ve "Filmin sonunu değiştirmek bizim elimizde" diyerek filmi geriye sardırıyor. Bir anda rengarenk olan filmin devamında, baba ile kız bu kez parkta anneyi karşılıyor ve aile mutlu bir tabloya kavuşuyor. Videonun sonunda ise, "Koronavirüsün şakası yok ama çaresi var. Koronavirüs sizi hayattan, sevdiklerinizi sizden koparmasın. Lütfen aşımızı olalım" sözlerine yer veriliyor.

"AŞI OLMA, GENÇSİN" DEDİLER

Başka bir videoda ise, arkadaşlarının 'aşı olma, gençsin' sözlerine karşın aşı olmayı tercih eden genç bir kadına yer verildi. Aşısını yaptıran kadın, "Arkadaşlarım olma dediler. Gençsin, sağlıklısın, bünyen kuvvetli. Hem de spor yapıyorsun dediler, dinlemedim. Kendim için, ailem için, eğitim için ben buradayım, siz neredesiniz?" sözlerini dile getirdikten sonra, "Sağlıklı bir nesil için lütfen aşımızı olalım" dedi.

"SAĞLIK İÇİN SPOR, SPOR İÇİN AŞI"

Sağlık için spor, spor için aşı ol. Şimdi aşı olma sırası sende" sloganıyla başlayan bir kamu spotunda da, spor salonundaki bir genç, çalışmasına ara vererek, "Spor yapmanın yolu sağlıklı olmaktan geçiyor. Sağlıklı olmak için de aşı olmak gerekiyor. Haydi sen de aşını ol. Sen de sağlıklı kal, güçlü kal" dedi.