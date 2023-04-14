Video Yaşam Van-Bahçesaray yolunda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı | Video
Van-Bahçesaray yolunda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı | Video

Van-Bahçesaray yolunda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı | Video

14.04.2023 | 08:40

Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde mahsur kalan 4 vatandaş, AFAD, UMKE ve kara yolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Bahçesaray ilçesinden Van'a seyahat etmekte olan 4 vatandaşın içinde bulunduğu 07 MN 617plakalı hafif ticari araç Karabet Geçidi civarında
kötü hava koşulları nedeniyle kara saplanarak mahsur kaldı. Mahsur kalma ihbarını alan Van İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ile kara yolları ekipleri harekete geçti. Ekiplerinin yürütmüş oldukları titiz çalışmalar sonucu mahsur kalan vatandaşlardan diyaliz hastası 1 kişi ambulansla hastaneye ulaştırdı, diğer 3 kişinin de kent merkezine sevkini sağladı.

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