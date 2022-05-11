Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü | Video

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonrasında Van Gölü üzerinde çıkan gökkuşağının oluşturduğu renk cümbüşü görenleri hayran bıraktı.
Rengarenk gökkuşağını gören sahildeki vatandaşlar ise hemen cep telefonlarıyla o anı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Dakikalarca devam eden gökkuşağı, görüntüsüyle adeta kendine hayran bıraktı.