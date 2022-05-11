Video Yaşam Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü | Video
Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü | Video

Van Gölü üzerindeki gökkuşağından renk cümbüşü | Video

11.05.2022 | 08:57

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonrasında Van Gölü üzerinde çıkan gökkuşağının oluşturduğu renk cümbüşü görenleri hayran bıraktı.

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Tatvan ilçesinde güneşli başlayan hava, akşam saatlerine doğru yerini sağanak yağışa bıraktı. Aniden bastıran ve kısa bir süre etkili olan sağanak yağış sonrasında Van Gölü'nün Tatvan sahilinde gökkuşağı oluştu. Van Gölü üzerinde kısa süreli oluşan gökkuşağı, adeta renk cümbüşü oluşturdu.
Rengarenk gökkuşağını gören sahildeki vatandaşlar ise hemen cep telefonlarıyla o anı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Dakikalarca devam eden gökkuşağı, görüntüsüyle adeta kendine hayran bıraktı.

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