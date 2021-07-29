Video Yaşam Van’ın 3 ilçesinde sel felaketi! Sel suları konteyneri böyle parçaladı | Video

Van’ın 3 ilçesinde sel felaketi! Sel suları konteyneri böyle parçaladı | Video

Van’ın 3 ilçesinde sel felaketi! Sel suları konteyneri böyle parçaladı | Video
29.07.2021 | 13:39

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Van'ın Saray, Özalp ve Başkale ilçelerinde etkili olan yağmurla birlikte meydana gelen selden dolayı onlarca vatandaş yolda mahsur kalırken, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

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Van'ın Saray, Özalp ve Başkale ilçeleri ile Van-Hakkari karayolunda etkili olan yağışlar sele dönüştü. Karayolu kısa süreliğine trafiğe kapalı kalırken, onlarca kişi yolda mahsur kaldı. Bir konteyner ise sel sularına dayanamayıp önce sürüklendi sonra da parçalandı. İhbar üzerine her 3 ilçeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, Saray, Gürpınar, Başkale ve Özalp ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve selin ardından çalışma başlattı. 4 ilçe bağlı 13 mahalleyi etkileyen sel sonrası tahrip olan mahalle yollarında onarım çalışması başlatıldı.

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