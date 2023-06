Vedat Milor'un sözleri tartışma başlattı! Çiğ köfte diye kısır mı yiyoruz? | Video 15.06.2023 | 10:46 Gastronomi Yazarı Vedat Milor'un etsiz çiğ köfte için kısır demesi, çiğ köfteciler arasında tepkilere neden oldu. Çiğ Köfte Üreticiler Derneği (ÇİĞ-DER) Genel Sekreteri Mehmet Kamar, “Çiğ köftemizde et yok ama etten daha fazlası var. İçerisinde 12 bitki ve baharat, ayrıca ceviz, fındık, fıstık var. Kısır da güzel bir yiyecek ama emin olun çiğ köfteyle kıyaslanamaz" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir tartışmanın gündeme gelmesine neden oldu. Etsiz çiğ köfte için, 'İstanbul'da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır' diyen Milor'a çiğ köfteciler tepki gösterdi. Milor'u çiğ köfte yemeye davet eden Çiğ Köfte Üreticiler Derneği (ÇİĞ-DER) Genel Sekreteri Mehmet Kamar, etli çiğ köftenin sağlığa zararlı olduğunu, etsiz çiğ köftede ise ceviz, fındık ve fıstık olduğunu söyledi. Çiğ köfteciler ise, 'Kısır ve çiğ köfte arasında dünya kadar fark var' diyerek iddialara yanıt verdi.

"ÇİĞ KÖFTE DÜNYANIN EN LEZZETLİ SOĞUK MEZELERİNDEN BİR TANESİ"

Vedat Milor, "Bu güzel bir kısır. Bunun adına çiğ köfte diyorlar. Bu çiğ köfte değil, kısır. İnanılmaz bir şey, çiğ köfte dünyanın en lezzetli soğuk mezelerinden bir tanesi. Bu zaten pişiyor, yoğururken biber ile pişiriyorsun. Bunu bakanlık yasakladı diye yapmıyorlar. İnanılmaz birşey. Ondan sonra da 'Yok başkalarıymış, yok bizi tanıtmıyorlarmış, şuymuş, buymuş' Bizim en büyük düşmanımız kendimiz. İçten vuruluyorsun, hançerleniyorsun. Bunu yasaklamak…Tamam anlıyorum, bakteri ama taze olması lazım. Zaten her yemekte bakteri olabilir. Bunu yasaklamak bence çılgınca bir şey" dedi.

"BİZ ETSİZ ÇİĞ KÖFTE YAPIYORUZ"

Çiğ Köfte Üreticiler Derneği (ÇİĞ-DER) Genel Sekreteri Mehmet Kamar, "Vedat Bey'in demecini biz de gördük ve açıkçası şaşırdık. Vedat Bey bilmiyorum nerede çiğ köfteyi tüketiyor, buyursun kendisi gelsin ve bünyemizdeki bütün şubelerimizde çiğ köftenin gerçek lezzetini görebilir. Biz etsiz çiğ köfte yapıyoruz çünkü etli çiğ köfte gerçekten sağlığa zararlı. O, özel günlerde tüketilen bir çiğ köfte. Biz ticari çiğ köfte üretiyoruz. Tüm Türkiye'nin dört bir yanına, hatta dünyaya bu lezzeti ulaştırıyoruz. Bu lezzet şu anda dünya mutfağının da vazgeçilmezi haline geldi. Anadolu mutfağı artık dünya mutfağına dönüştü" ifadelerini kullandı.

"ETTEN DAHA FAZLASI VAR"

Kamar, "Çiğ köftemizde et yok ama etten daha fazlası var. İçerisinde 12 bitki ve baharat, ayrıca ceviz, fındık, fıstık var. Emin olun, etli çiğ köftede aldığı lezzetin çok daha ötesini hem de daha sağlıklı bir şekilde bütün vatandaşlarımız alıyor. Etli çiğ köftenin temel maddesi et. Eti bulgurla yoğurarak içerisine de salçasını, bitki ve baharatını koyarak oluşturduğunuz bir yiyecek türü. Etsiz çiğ köftede, etin dışında etten daha fazlası var. Etteki kalorinin de daha fazlası var. B12 vitaminin daha fazlası var, Omega 3 içeriyor, özellikle eti aratmayan ceviz, fındık, fıstık içerdiği için. Sağlık açısından da, lezzet açısından da, şifa açısından da etsiz çiğ köfte her yönüyle etli çiğ köfteden daha iyi" diye konuştu.

"KISIR ÇİĞ KÖFTEYLE KIYASLANAMAZ"

Kamar, "Adıyaman çiğ köftesini kısırla bağlayabilmeniz için uçurum gibi fark var arada. Sıradan bir vatandaş bile kısırla çiğ köfteyi ayırt edebilir. Yasal olarak da etli çiğ köftenin satışı yasak çünkü sağlıklı değil. Eti alıp hemen tüketirseniz sıkıntı yok. Biz ticari çiğ köfte üretiyoruz, şubelere gönderiyoruz. Her yönüyle hijyenik olması lazım. Bundan dolayı da kesinlikle etin olmaması lazım. İlla sağlıksız bir yiyecek yiyeceğim diyorsa, et arıyorum diyorsa bir vatandaş özellikle talep eder. Biz çiğ köfteye sağlık kattık. Çiğ köfteyi tamamen insanların vazgeçilmez lezzeti olacak şekilde ve sağlıklı, hijyenik bir ürün olarak ürettik. Çiğ köfte, yöremizle, ülkemizle özdeşleşen milli bir yiyeceğimiz. Dünyadaki fast food zincirlerinin zincirini kırdık. Öz Anadolu'nun, öz yiyeceği, öz fast food'u çiğ köfteyi tüm halkımıza sunduk. Artık çiğ köfte bir kültür haline geldi. Sadece Anadolu'nun değil, 7 bölgenin yiyeceği haline geldi. Kısır da güzel bir yiyecek ama emin olun çiğ köfteyle kıyaslanamaz" ifadelerini kullandı.

"KISIR VE ÇİĞ KÖFTE ARASINDA DÜNYA KADAR FARK VAR"

Uzun yıllardır çiğ köftecilik yapan Yaşar Erol, "Kısırla çiğ köfte arasında dünya kadar fark var. Kısır sadece bulgurla, salçadan karışım olur. Bizim çiğ köfte, isim olarak etsiz çiğ köfte. 32 çeşit baharat karışımı var. Kısır farklı, bu farklı. Hiç kısıra benzer bir hali var mı? Yok. Etli çiğ köfte yapıldığı zaman en az yarım saat içinde tükenmesi lazım. Bu çiğ köftede etli ve etsiz arasında hiçbir fark olmaz. Etli veya etsiz olduğunu ayırmak çok mümkün değilö dedi. 14 yıldır çiğ köftecilik yapan Recep Turcan ise, "Ana menümüz bulgur, ketçap, baharat… Kısır farklı bir şey. Bizimki malzemesi geniş olan bir yiyeceğimiz. Bizimki etsiz çiğ köfte. Etli daha farklı. Onu hemen tüketmeniz gerekiyor. Kısırla hiç uzaktan yakından alakası yok. Kısır farklı bir şey" diye konuştu.



13 yıldır çiğ köfteci olan Mehmet Kanza da, "Vedat Bey hiç çiğ köfte yememiş, gelsin bir de bizden yesin derim. Bulgur, baharat, ceviz en kaliteli malzemelerle üretildiği için çiğ köfte diye geçiyor. Kısırla bir alakası yok. Etli çiğ köfte hemen zehirleme yapıyor piyasada satmak yasak. Yaptığınız gibi hemen tüketmek zorundasınız" dedi.

"GERÇEK ÇİĞ KÖFTE ETLİ OLUR; BU ŞEKİLDE İDARE EDİYORUZ"

Çiğ köfte alan Onur Okay ise, "Gerçek çiğ köfte etli olur. Vedat Bey onu kastetmiştir. Bunlar da çiğ köfte tadını veriyor mu, veriyor. Daha çok çiğ köftenin içindeki baharatlardan kaynaklı bir tat veriyor. Etli ve etsiz arasında da fark var. Etli çiğ köftenin baharatı daha az oluyor. Daha çok bulgur ve etin tadını alıyorsunuz. Yerlerinde etli çiğ köfte de yedim bu İstanbul'da çok sağlıklı bir şey değil. Bu şekilde idare ediyoruz" ifadelerini kullandı. Cemal Ateş, "Kısır iyi değil, çiğ köfte meşhur. Kısır çiğ köftenin yerini tutamaz. Onun yeri ayrı, bunun yeri ayrı" dedi.