Vinçle taşınan kapı, 14 yaşındaki çocuğun üzerine düştü | Video
Mardin'de 14 yaşındaki çocuğun üzerine, vinçle taşınan ahşap kapı düştü. Çocuk başından yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi'nde meydana geldi. İnşaata dam vinci ile taşınan ahşap kapılardan 1'i, 4'üncü kata geldiği sırada, malzemelerin taşınmasına yardım eden 14 yaşındaki erkek çocuğun üzerine düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Başından yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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