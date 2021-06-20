Vitesi takılan otomobil geri geri gelerek arkasındaki araca böyle vurdu | Video
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Arnavutköy’de vitesi takılı kalan otomobil, geri geri gelerek arkasındaki araca vurdu. Yaşanan ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün Arnavutköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ana yola çıkacağı noktada dörtlüleri yakılmış şekilde bekleyen otomobil, vitesinin takılı kalması sonucu bir anda geri geri hareket ederek arkasındaki araca vurdu. Kaza sonrası arkadaki aracın sürücüsü aşağıya inerek yaşanan kazayı anlamaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Yaşanan ilginç kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.