Video Yaşam Washington DC’de üstgeçit çöktü: 6 yaralı | Video

Washington DC’de üstgeçit çöktü: 6 yaralı | Video

Washington DC’de üstgeçit çöktü: 6 yaralı | Video
23.06.2021 | 22:00

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ABD’nin başkenti Washington DC’de üstgeçidin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

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