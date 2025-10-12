Video Yaşam Yağmurun etkisiyle atık borusu evine taşan adamdan ABB'ye isyan! "Konser yapma, yaşanacak yer yap" | Video
Yağmurun etkisiyle atık borusu evine taşan adamdan ABB'ye isyan!

Yağmurun etkisiyle atık borusu evine taşan adamdan ABB'ye isyan! "Konser yapma, yaşanacak yer yap" | Video

12.10.2025 | 09:50

Ankara'nın Sincan ilçesinde yağışın etkisiyle taşan belediyenin tahliye borusu bir eve doldu. Evi pislik dolan adam isyan ederek, "Buraya bir destek, altyapı istiyoruz. Konser yapma, yaşanacak yer yap" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından bir eve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) atık tahliye borusundan taşan sular doldu. Evini su bastığını gören Salih Kırsak, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekiplerini arayıp yardım istediğini ancak kimsenin gelmediğini iddia etti. Evinin hali kötüleştikçe isyan eden Kırsak, kışın ne yapacağını bilmediğini söyledi.

"MANSUR YAVAŞ BU EVDE YAŞAR MI"
Yaşadığı mahallenin tamamında altyapı problemi olduğunu söyleyen Salih Kırsak, "CHP belediyeciliği biraz daha az konser yapsa, 2 tane az sanatçı çıkartsa bir altyapı yapsa kanalizasyon yapsa evimizi bu şekilde pislik basmasa. Ben ASKİ ekiplerini aradım. Bana 'Yetkimiz yok Sincan Bölge ASKİ'yi arayın' dediler. Sincan Bölge ASKİ de aradığımda 'o nasıl bir ses tonu' diyerek bana efelik yaptı. Ben de 'beyefendi sizin evinizi pislik bassa sizin ses tonunuz nasıl olur' dedim. Adamlar belediye çalışanı değil efe. Mansur Yavaş bu evde yaşar mı? Bu evi 12 defa su bastı. Bu şekilde pislik bastı" diye konuştu.

"KONSER YAPMA, YAŞANACAK YER YAP"
Telefonundan yağış oranının yüzde 25 olduğunu gören ama buna rağmen evini su basan Kırsak, "Ankara'ya çok az bir yağmur yağdı. Sonbahar ayındayız. Bu ilerleyecek biz bunu yaşayacağız. Maalesef hiçbir şey olmuyor ama bizim CHP belediyeciliğinden, Mansur Yavaş'tan isteğimiz Sincan'a bir çözüm. Buraya bir destek, altyapı istiyoruz. Konser yapma, yaşanacak yer yap. 150-200 yıl önce Kızılderili olarak yaşasak çadırı pislik basmaz. Türkiye'nin başkentinde evimizi pislik basıyor" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yağmurun etkisiyle atık borusu evine taşan adamdan ABB’ye isyan! Konser yapma, yaşanacak yer yap | Video 03:14
Yağmurun etkisiyle atık borusu evine taşan adamdan ABB'ye isyan! "Konser yapma, yaşanacak yer yap" | Video 12.10.2025 | 09:50
Tekirdağ’da sivil polisi vale sanan alkollü sürücü yakalandı | Video 01:57
Tekirdağ'da sivil polisi vale sanan alkollü sürücü yakalandı | Video 12.10.2025 | 09:43
Kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı olaya ilişkin 2 tutuklama | Video 00:36
Kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı olaya ilişkin 2 tutuklama | Video 12.10.2025 | 08:59
Muğla Ula’da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 01:27
Muğla Ula'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 12.10.2025 | 08:59
Kaza yaptıkları aracı bırakıp böyle kaçtılar | Video 00:26
Kaza yaptıkları aracı bırakıp böyle kaçtılar | Video 12.10.2025 | 08:59
Brezilya’ya gidiyorum demişti, üzerine sürüp kaçtığı polise yakalandı | Video 01:40
"Brezilya'ya gidiyorum" demişti, üzerine sürüp kaçtığı polise yakalandı | Video 12.10.2025 | 08:58
Bursa’da benzinlikte silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:19
Bursa’da benzinlikte silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı | Video 12.10.2025 | 08:58
Fatih’te 5’inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 03:06
Fatih'te 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti | Video 11.10.2025 | 16:31
Avcılar’da freni boşalan panelvan dükkana böyle daldı! | Video 02:24
Avcılar'da freni boşalan panelvan dükkana böyle daldı! | Video 11.10.2025 | 16:00
Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı | Video 00:43
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı | Video 11.10.2025 | 15:53
İstanbul’da yağmur sonrası trafik yoğunluğu yüzde 80’i geçti | Video 04:19
İstanbul'da yağmur sonrası trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti | Video 11.10.2025 | 15:26
Bayrampaşa’da bir esnaf tazyikli suyun azizliğine uğradı, çay içen müşterileri böyle ıslattı | Video 01:05
Bayrampaşa’da bir esnaf tazyikli suyun azizliğine uğradı, çay içen müşterileri böyle ıslattı | Video 11.10.2025 | 15:07
TEM Otoyolu’nda maganda dehşeti kamerada! Bebekli otomobili sıkıştırdı, 5 araç birbirine girdi | Video 01:12
TEM Otoyolu'nda maganda dehşeti kamerada! Bebekli otomobili sıkıştırdı, 5 araç birbirine girdi | Video 11.10.2025 | 13:38
Cinayet davası esnasında adliye önüne silahla gelen 3 şahıs yakalandı | Video 01:12
Cinayet davası esnasında adliye önüne silahla gelen 3 şahıs yakalandı | Video 11.10.2025 | 13:01
Kastamonu’da alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü | Video 01:08
Kastamonu'da alevlere teslim olan ahşap ev küle döndü | Video 11.10.2025 | 11:28
Osmaniye’de FETÖ firarisi 9 yıl sonra yakalandı | Video 00:15
Osmaniye’de FETÖ firarisi 9 yıl sonra yakalandı | Video 11.10.2025 | 10:56
Kağıthane’de park halindeki araçların aynalarını yumrukla kırdı! O anlar kamerada | Video 00:43
Kağıthane'de park halindeki araçların aynalarını yumrukla kırdı! O anlar kamerada | Video 11.10.2025 | 10:29
Adana’da sahte tapu vurgunu: 80 milyonluk dolandırıcılık şebekesi çökertildi | Video 02:10
Adana'da sahte tapu vurgunu: 80 milyonluk dolandırıcılık şebekesi çökertildi | Video 11.10.2025 | 09:51
Arnavutköy’de durakta genç kıza sözlü taciz kamerada: Şüpheli yakalandı | Video 02:04
Arnavutköy’de durakta genç kıza sözlü taciz kamerada: Şüpheli yakalandı | Video 11.10.2025 | 09:51
Denizli’de 19 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu yakalandı | Video 00:30
Denizli'de 19 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu yakalandı | Video 11.10.2025 | 09:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY