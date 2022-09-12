Yardım etmek isterken, kadını öldürüyorlardı... Kaza anı kamerada | Video

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Aydın'ın Didim ilçesinde, ticari araca çarpan İngiliz uyruklu kadın kazada yara almazken, kendisine yardımcı olmak isteyen bir kişi elektrikli motosikleti kenara çekmeye çalıştığı esnada gaz kolu takılı kalan motosiklet, merdivende oturan İngiliz kadına çarparak üzerine çıktı. Acı içinde bağıran kadının üzerindeki motosiklet yine oradaki vatandaşlar tarafından kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Kazanın oluş anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin kadının üzerine doğru hareket edip, kadının üzerine çıkması ve çevredekiler tarafından motorun kadının üzerinden kaldırılması yer alıyor.