Video Yaşam Yardım etmek isterken, kadını öldürüyorlardı... Kaza anı kamerada | Video
Yardım etmek isterken, kadını öldürüyorlardı... Kaza anı kamerada | Video

Yardım etmek isterken, kadını öldürüyorlardı... Kaza anı kamerada | Video

12.09.2022 | 14:12

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Aydın'ın Didim ilçesinde, ticari araca çarpan İngiliz uyruklu kadın kazada yara almazken, kendisine yardımcı olmak isteyen bir kişi elektrikli motosikleti kenara çekmeye çalıştığı esnada gaz kolu takılı kalan motosiklet, merdivende oturan İngiliz kadına çarparak üzerine çıktı. Acı içinde bağıran kadının üzerindeki motosiklet yine oradaki vatandaşlar tarafından kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Kaza, Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde park halinde olan bir ticari araca ilçede yaşadığı öğrenilen İngiliz uyruklu vatandaşın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet çarptı. Çarpma sonucunda bir zarar meydana gelmezken, kazanın tedirginliği ile yabancı uyruklu kadın motosikletten inerek kaldırıma giderek oturdu. Kazayı gören vatandaşlar ise elektrikli motosikleti kenara çekmeye çalıştığı esnada gaz kolu takılı kalan motosiklet, merdivende oturan kadına doğru yönelerek çarptı. İngiliz kadın motosikletin kendisini ezmesi ile acı içinde bağırdı. Kadının üzerine çıkan motosiklet yine olay yerindeki vatandaşlar tarafından kaldırıldı.

Kazanın oluş anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin kadının üzerine doğru hareket edip, kadının üzerine çıkması ve çevredekiler tarafından motorun kadının üzerinden kaldırılması yer alıyor.

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