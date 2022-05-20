Video Yaşam Yardım isteyip dolandırdılar! Kameralara böyle yansıdı | Video
Yardım isteyip dolandırdılar! Kameralara böyle yansıdı | Video

Yardım isteyip dolandırdılar! Kameralara böyle yansıdı | Video

20.05.2022 | 12:43

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İstanbul'da paralarla ilgili yardım istedikleri turistleri "Tırnakçılık" adı verilen yankesicilik yöntemiyle dolandıran İran uyruklu üç kişi yakalandı.

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İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren "Yankesicilik" olayı Güngören İlçesi'nde meydana geldi. A.B. isimli bir turist; ticaret amaçlı tekstil malzemesi satın almak için Güngören İlçesi'ne bağlı Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'ne geldi. Konaklama yaptığı otelin önünde taksi bekleyen A.B.'nin yanına yaklaşan iki kişi para bozdurmak istediklerini ve yemek yemek için yer aradıklarını söyledi. Söz konusu kişilerden biri; A.B. isimli mağdura cüzdanından çıkardığı dolarları göstererek üzerinde bulunan tırtıklı damga için "Sizin paralarınızda da var mı? Geçerli mi? Döviz bürosunda bozduruluyor mu?" diye sordu.

Mağdur A.B.'de yardım etmek amacıyla cebindeki dört bin 500 euroyu çıkardı. Yankesici, paraları kontrol ederken el çabukluğuyla bin 500 euroyu çaldı ve yanındaki kadın arkadaşıyla birlikte olay yerinden ayrıldı. Bir kişinin de yankesicilere gözcülük yaptığı belirlendi. Yankesicilerin olay sonrasında Zeytinburnu İlçesi'ne gittikleri, bir restoranda yemek yedikleri ve kartla ödeme yaptıkları belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen İran uyruklu K.F. (52), M.N. (33) ile G.B. (37) isimli kadın şüpheli Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde yakalandı. "Yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edilen yankesiciler "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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