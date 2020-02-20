Video Yaşam 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Barutçugil'in hayali ebru müzesi

'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Barutçugil'in hayali ebru müzesi

'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Barutçugil'in hayali ebru müzesi
20.02.2020 | 17:32

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen ebru sanatçısı Ahmet Hikmet Barutçugil, en büyük hayalinin dünyanın ilk ebru müzesini İstanbul'da kurmak olduğunu söyledi.

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