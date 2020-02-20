'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Barutçugil'in hayali ebru müzesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen ebru sanatçısı Ahmet Hikmet Barutçugil, en büyük hayalinin dünyanın ilk ebru müzesini İstanbul'da kurmak olduğunu söyledi.
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