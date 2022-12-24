Yaşlıları hedef alan telefon dolandırıcılarına film sahnelerini aratmayan operasyon | Video
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İSTANBUL'da telefonla aradıkları yaşlıları, oğlu, torunu ya da yeğeni olduğuna ikna ederek acil ödeme yapmaları gerektiğini söyleyerek para alan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin operasyonla yakalandıkları anlar polis kamerası tarafından görüntülendi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
İstanbul'da son zamanlarda polise başvuran bazı mağdurlar, kendilerini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde ifadeleri alınan yaşları 75 ile 85 arasında değişen mağdurlar, şüphelilerin kendilerini telefonla arayarak oğulları, torunları yada yeğenleri olarak tanıttıklarını söyledi. Kulaklarında duyma güçlüğü çektiklerini söyleyen mağdurlar biri "Ben senin oğlunum. Hemen ödeme yapmam gerekiyor. Evde para varsa birini gönderiyorum. Ona verirsiniz" dediğini anlattı. Arayanın oğlu olduğu sanan mağdurun kapıya gelen kişiye evde bulunan para ve altınları teslim ettiği öğrenildi.
FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN OPERASYONLA YAKALANDILAR
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kullandıkları otomobilin plakası tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı. Eminönü bölgesinde başlayan takip, Avrasya tünelinin ardından Avrupa yakasında noktalandı. Yolu kesen polisler otomobili durdurarak, araçta bulunan 3 kişiyi yere yatırarak kelepçeleyip gözaltına aldı. Film sahnelerini aratmayan operasyonun görüntüleri polis kamerası tarafından görüntülendi.
6 KİŞİYİ AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRMIŞLAR
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler Hasan A.(32), Nazım B.(37), İzzet Y.(46) Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelilerden Nazım B.'nin daha önceden başka suçlardan 3 kez, İzzet Y.'nin ise 5 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramada 55 bin lira nakit para ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin İstanbul'da meydana gelen 6 dolandırıcılık olayının failleri olduğu ortaya çıktı.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.