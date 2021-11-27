Yavru köpeğe yardıma koşan vatandaş yürekleri ısıttı

Aksaray'da yol ortasında hareketsiz halde yatan yavru köpeği ve onun başında bekleyen annesini gören Yasin Köse, bu duruma kayıtsız kalamadı ve yardıma koştu. Köse, hem anne hem de yaralı yavrusunu aracına alarak veterinere götürdü. Tedavi edilen yavru ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, annenin yardım çırpınışları ise herkesi duygulandırdı.