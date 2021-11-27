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OTOMATİK OYNAT
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Yavru köpeğe yardıma koşan vatandaş yürekleri ısıttı 27.11.2021 | 11:10
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Gaziosmanpaşa'da laf atma kavgası kamerada: 1 yaralı 27.11.2021 | 10:08
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Diyarbakır'da çocuk gaspçılar kamerada 27.11.2021 | 10:08
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Antalya'da camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın kamerada... 27.11.2021 | 09:54
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SON DAKİKA: Van'da 3,9'luk deprem anı kamerada! 27.11.2021 | 09:48
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Meksika'da yolcu otobüsü eve çarptı: 19 ölü, 30 yaralı 27.11.2021 | 09:09
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İstanbul Şişli'de korku dolu anlar! Yangından kaçış anı kamerada 27.11.2021 | 09:26
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Sivas’ta şüpheli ölüm | Video 26.11.2021 | 18:11
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Elazığ'da çay ocağına ateş açıldı: 2 yaralı 26.11.2021 | 17:22
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Fren yerine gaza basınca ortalık savaş alanına döndü | Video 26.11.2021 | 16:53
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Kayseri'de dere yatağında şüpheli ölüm! | Video 26.11.2021 | 16:54
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Aksaray'da yol ortasında hareketsiz halde yatan yavru köpeği ve onun başında bekleyen annesini gören Yasin Köse, bu duruma kayıtsız kalamadı ve yardıma koştu. Köse, hem anne hem de yaralı yavrusunu aracına alarak veterinere götürdü. Tedavi edilen yavru ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, annenin yardım çırpınışları ise herkesi duygulandırdı.