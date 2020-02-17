Video Yaşam Yayaya çarpan 81'lik sürücüden ilginç savunma | Video

Yayaya çarpan 81'lik sürücüden ilginç savunma | Video

Yayaya çarpan 81'lik sürücüden ilginç savunma | Video
17.02.2020 | 18:23

Aksaray’da yolun karşısına geçen yayaya çarparak yaralanmasına neden 81 yaşındaki sürücü, “3 kurstan kurs birincisi çıktım” diyerek kendini savundu.

Kaza, Saat 12.30 sıralarında Çerdiğin Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Necip Fazıl Kısakürek Caddesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden karşıdan karşıya geçmek isteyen Fatımana Ş.'ye (71) Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Süleyman K. (81) idaresindeki 68 AN 975 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası yaşlı kadın kafasından ve vücudundan yaralanırken, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapılan yaralı kadın, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"97 YILINDA 3 KURSTAN BİRİNCİ ÇIKTIM"
Olay yerinde polis ekiplerine kazayı anlatan otomobil sürücüsü Süleyman K. "Aniden çıkıverdi. Bir an meselesi oldu. Yolda geçit yok bir şey yok. 120 kişi içinde kurs birincisi çıktım. Şefimiz Metin Önder, milli eğitim şefi. 1997 yılında 3 kursun içinden kurs birincisi çıktım" diyerek kendini savundu.
Kaza sonrası 81 yaşındaki sürücü ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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