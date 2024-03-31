Yayla'dan Günün Menüsü: Domates Çorbası, Nohut Pilaki, Tavuk Kapama, Çoban Salata 31.03.2024 | 16:42 Yayla'dan Günün Menüsü; Yayla’nın ev yapımı tadında domates çorbası ve nohut pilakisine Yayla Klasik Serisinden gönen baldo pirinç ile hazırladığımız, tadı damağınızda kalacak tavuk kapama eşlik ediyor, çoban salata soframıza renk katıyor! VİDEO DEVAM EDİYOR

Malzemeler:

Tavuk Kapama

2 Su Bardağı Yayla Gönen Baldo Pirinç

Tavuk Göğsü

1 Adet Soğan

2 Adet Defne Yaprağı

1 Tatlı Kaşığı Tuz

Su

50 Gr Tereyağı

2 Dal Taze Soğan

½ Çay Kaşığı Karabiber

½ Tatlı Kaşığı Tuz

Tavuk Suyu

Çoban Salata

4 Adet Domates

1 Adet Soğan

1 Çay Kaşığı

2 Adet Yeşil Biber

1 Adet Salatalık

Maydanoz

Limon Suyu

Zeytinyağı

Yapılışı:

Tavuk, biberiye ve soğana üstünü geçecek kadar su ekleyip haşlanmaya bırakıyoruz. İnce ince doğranmış kuru soğanları ve tereyağını Yayla Gönen Baldo Pirinç ile kavuruyoruz, baharatlarımızı ekliyoruz. Fırın tepsisine pilavı yayıp üstüne tavuk parçalarını ve tavuk suyunu ekliyoruz. 150 derecede önceden ısıttığımız fırında 30-35 dakika pişiriyoruz. Enfes bir lezzet, tavuk kapama hazır, afiyet olsun!