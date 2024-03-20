Yayla'dan Günün Menüsü: Maş Fasulyesi, Mantarlı Bulgur, Havuçlu Piyaz 20.03.2024 | 10:48 Lif kaynağı maş fasulyesi ile tadı damaklarda kalacak maş fasulyesi yemeğine Yayla Yemek Hazır Mantarlı Bulgur eşlik ediyor, soframıza taze bir dokunuş havuçlu piyaz ile geliyor VİDEO DEVAM EDİYOR

Malzemeler:

Maş Fasulyesi;

•1 Su Bardağı Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Maş Fasulyesi

•1 Adet Orta Boy Kuru Soğan

•4 Yemek Kaşığı Zeytinyağı

•1 Yemek Kaşığı Domates Salçası

•1 Tatlı Kaşığı Biber Salçası

•1 Çay Kaşığı Kimyon

•1 Çay Kaşığı Pul Biber

•Tuz

•Su

Havuçlu Piyaz;

•1 Su Bardağı Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Fasulye

•1 Adet Haşlanmış Yumurta

•1 Adet Kuru Soğan

•1 Adet Çeri Domates

•1 Adet Yeşil Biber

•1 Adet Rendelenmiş Havuç

•1 Tutam İnce Kıyım Maydanoz

•1 Yemek Kaşığı Zeytinyağı

•1 Yemek Kaşığı Sirke ve Limon Suyu

•1 Çay Kaşığı Tuz

Yapılışı:

Bir tencereye zeytinyağını ve yemeklik doğradığımız soğanı alıp kavuruyoruz. Domates ve biber salçasını ilave ederek birkaç dakika kavuruyoruz. Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Maş Fasulyesi, tuz, kimyon ve pul biberi de ekleyerek karıştırıyoruz. Üzerine 4,5 su bardağı sıcak su eklediğimiz yemeğimizi önce yüksek ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra ocağı orta ateşe alarak birkaç dakika daha pişiriyoruz. Yayla ile börülce yemeğimiz hazır.

Soğanı piyazlık doğrayarak bir miktar tuz ile ovup yıkıyoruz. Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Fasulye ile soğanı iyice karıştırarak servis tabağımıza alıyoruz. Rendelediğimiz havuç, küçük küçük doğradığımız domates ve ince ince kıydığımız maydanozu ekliyoruz. Haşladığımız yumurtamızı dilimleyerek tabağımızı süslüyoruz. Küçük bir kasede limon suyu, sirke ve zeytinyağını karıştırıp piyazımızın üstüne gezdiriyoruz.

Afiyet olsun!

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