Yayla'dan Günün Menüsü: Yayla Çorbası, Nohutlu ve Mercimekli Ispanak Yemeği, Siyez Bulgur Pilavı 28.03.2024 | 10:28 Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Börülce ile ekstra lezzet kattığımız Yayla anında yemeye hazır Yayla Çorbası, ev yapımı tadında Siyez Bulgur Pilavı ve Yayla Haşlanmış Serisi ile hazırladığımız nohutlu ve mercimekli ıspanak yemeği… Muhteşem bir akşam yemeğinin pratik hali! VİDEO DEVAM EDİYOR

Malzemeler:

•1 Kg Ispanak

•1 Adet Soğan

•1 Çay Bardağı Yayla Haşlanmış Nohut

•1 Çay Bardağı Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Yeşil Mercimek

•1 Yemek Kaşığı Salça

•2 Yemek Kaşığı Tereyağı

•Tuz

•Karabiber

•Pul Biber

Yapılışı:

Tereyağında kavurduğumuz soğan ve salça karışımına Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Yeşil Mercimeği ve Yayla Haşlanmış Nohutu, haşlama suyu ile ilave ediyoruz. Ispanakları da karışıma ekleyerek karıştırıyoruz. Son olarak baharatları ekliyoruz. Nohutlu ve mercimekli ıspanak yemeği hazır, afiyet olsun!

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