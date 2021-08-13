Yeni doğmuş bebeği, kahramanlar sel bölgesinden böyle kurtardı | Video
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Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel afeti sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar esnasında, yeni doğmuş bir bebeğin AFAD tarafından kurtarılma anları kameralara yansıdı.