‘Yılan Pınarı’ bölgesinde ortaya çıkmaya başlayan yılanların görüntüsü, Brezilya’nın Yılan Adası’nı aratmıyor | Video
Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli ile Karabağ köylerinin arasında bulunan ‘Yılan Pınarı’ bölgesinde ortaya çıkmaya başlayan yılanların görüntüsü, Brezilya’nın Yılan Adası’nı aratmıyor.
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