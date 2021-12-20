Video Yaşam Yılbaşı öncesi Ankara'da DEAŞ operasyonu! 12 şüpheli yakalandı | Video
Yılbaşı öncesi Ankara'da DEAŞ operasyonu! 12 şüpheli yakalandı | Video

Yılbaşı öncesi Ankara'da DEAŞ operasyonu! 12 şüpheli yakalandı | Video

20.12.2021 | 09:52

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Ankara'da yılbaşı öncesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi şüpheli yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri görevlilerinden oluşan URAG (Uluslararası Risk Analiz Grubu) görevlileri yaklaşan yılbaşı nedeniyle yabancı uyruklu şahıslara yönelik olarak tehdit/eylem riski/temas istihbarat ve analiz çalışmalarını artırdı. Yapılan teknik ve saha analizi çalışmaları neticesinde, çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faliyette bulundukları veya halen DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları veya yardım ettikleri istihbar edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik TEM Şube Müdürlüğünce erken saatlerde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 12 şahıs yakalandı.

Firari şahısların yakalanmasına yönelik operasyon devam ederken aynı saatlerde DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütlerine müzahir şahısları çatışma bölgelerine taşıdığı ve korsan taksicilik yaptığı istihbarat edilen 1 şahıs ise AŞTİ'de yakalandı.

Haklarında YTS olarak işlem yapılacak şahıslar, TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları sonrası sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

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