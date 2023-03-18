Video Yaşam Yol çalışması olan bölgede otomobiliyle beton bariyerlere çarptı: 2 yaralı | Video
Yol çalışması olan bölgede otomobiliyle beton bariyerlere çarptı: 2 yaralı | Video

Yol çalışması olan bölgede otomobiliyle beton bariyerlere çarptı: 2 yaralı | Video

18.03.2023 | 09:34

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, yol çalışması olan bölgede yön tabelası ve beton bariyerle çarptı. Araçta sıkışan 2 yaralıyı itfaiye çıkardı.

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Kaza, saat 04.00 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikameti İstasyon Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan A.Y., yol çalışması olduğu bölgede yön tabelası ve beton bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan şoför A.Y. ile yolcu E.E.'yi çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Araç kullanılamaz hale gelirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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