Yol kontrolünde durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı | Video 05.03.2024 | 13:44 Kastamonu-Boyabat karayolu üzerinde yapılan uygulamada durdurulan şüpheli şahısların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada bin 12 gram bonzai ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu-Boyabat karayolu üzerinde yapılan uygulamada durdurulan şüpheli şahısların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada bin 12 gram bonzai ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlandı.