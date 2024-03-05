Video Yaşam Yol kontrolünde durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı | Video
Yol kontrolünde durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı | Video

Yol kontrolünde durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı | Video

05.03.2024 | 13:44

Kastamonu-Boyabat karayolu üzerinde yapılan uygulamada durdurulan şüpheli şahısların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada bin 12 gram bonzai ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu-Boyabat karayolu üzerinde yapılan uygulamada durdurulan şüpheli şahısların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada bin 12 gram bonzai ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlandı.

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