Yol kontrolünde durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı | Video
Kastamonu-Boyabat karayolu üzerinde yapılan uygulamada durdurulan şüpheli şahısların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada bin 12 gram bonzai ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.
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