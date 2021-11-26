Zeynep Alkan dans videosu paylaştı, sosyal medya sallandı

Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün 23 yaşındaki kızları Zeynep Alkan, sosyal medya hesabında iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Instagram ve TikTok hesaplarını aktif olarak kullanan Zeynep Alkan, son olarak ilginç bir dans videosunu paylaştı.