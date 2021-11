Zeytinburnu'nda kedilere 'çamaşır suyu veriyor' kavgası | Video

ZEYTİNBURNU'nda iddiaya göre Feride K. bir süredir sokak hayvanlarının mama ve su kaplarına çamaşır suyu döküyordu. Bu yüzden bazı hayvanlar zehirlenerek öldü. Feride K. yine elindeki sıvıyı sokak hayvanlarını için bırakılan su kaplarına boşaltırken mahalleli tarafından yakalandı.

Mahalle sakinleri ile Feride K. arasında tartışma çıktı. Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Arzu Yılandiloğlu, 4-5 kedinin çamaşır suyu ile zehirlendiğini söylerken, Feride K.'nin eşi Veysel K. ise "Benim hanımın psikolojik sorunları var. Yaşanan olayın doğru olup olmadığını bilmiyorum başında durmuyordum ben ama psikolojik sorunu olan kişiden her şey beklenir" dedi.Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde iddiaya göre Feride K., zehirlenmeleri için sokak hayvanlarının mama ve su kaplarına çamaşır suyu döküyordu. Hayvansever Feyza Pekacar ve annesi Nesrin Pekacar, hayvanların mama ve su kaplarına sıvı boşaltan Feride K'yi yakaladı. Feride K.'nın kaplara çamaşır suyu dökdüğü öne süren anne ve kızı duruma tepki gösterdi.18 yaşındaki Feyza Pekacar'ın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, Feride K'nin mama kaplarına yaklaşarak elindeki pet şişeden bir sıvı döktüğü görülüyor. Ardından Nesrin Pekacar Feride K.'ye müdahale ettiği kameraya yansıyor.O anları kayda alan Feyza Pekacar, "Feride K. bize 'Bunlar hastalık yayıyor ben bu kediler yüzünden korona oldum, ben bunlar yüzünden hastalık kapıyorum korona oluyorum. Bu korona bunlar yüzünden yayılıyor' dedi. Öldürmek için yaptığını söyledi. Esnaf, biz 3 kişiyiz diye bizi hırpaladı. O kadını tutmadılar. Hayvanları sevmiyorlarsa sevmesinler ama hayvanlara dokunmasınlar" diye konuştu.Feyza Pekacar "Biz komşularımızdan duymuştuk bunu yaptığını. Çamaşır sulu suları mamalar ve sulara katıyor. Bir kaç tane kedimiz de hasta olup öldüler. Her cuma günü bunu yapmaya başlamıştı. Takip ettik arkasından dolandık, buraya geldi. Ben kameramı açtım annem de benim önümden gitti. Hiçbir kaygı belirtisi olmadan çamaşır sulu suyu çalkaladı, mamaların üzerine eğilerek döktü. Annem yakasına yapıştı" dedi. Feride K. ve Nesrin Pekacar'ın aralarında tartıştığını gören mahalle sakinleri araya girerek olayı sonlandırdı. Bu fırsattan faydalanan Feride K. olay yerinden uzaklaştı. Mahalleli olayı duyduktan sonra Feride K.'nin mama kaplarına çamaşır suyu koyduğu iddiasına tepki gösterdi.Yerel hayvan koruma görevlisi Arzu Yılandiloğlu 4-5 kedinin çamaşır suyu ile zehirlendiğini öne sürdü. Yılandiloğlu, "Zeytinburnu'nda bu tarz olayların artık yaşanmamasını istiyoruz. Belediye kendi mamalıklarını yaparak kendi amblemlerini koysa bu insanlar böyle şeyler yapmaktan çekinir. Hayvan susuz kaldıysa çamaşır sulu suyu da içer, o anlamaz ki. Biz çamaşır suyundan zehirlendiğini düşündüğümüz 4-5 kedi gördük" dedi.Seyitnizam Mahallesi'nde yaşayan Ömer Çelik, "Kedileri zehirliyorlardı, dün çamaşır suyu dökmüşler kedilerin sularına, millet görmüş tartışma çıktı. Gerçekten çok yazık biz hayvanları koruyoruz, yemek su veriyoruz, millet zehirliyor ayıp denilen bir şey var. Yazık yazık bu da bir can" dedi.Olayın gerçekleştiği yerde esnaflık yapan Hasan Coşkun "Benim dükkanım şurada, bir ses duydum. Burada tartışma çıkmıştı. Yaşlı bir kadın hayvanların yemeğine ve suya çamaşır suyu dökmüş. Bu kadının yaptığı terbiyesizlik, ben görsem müdahale ederdim. Bu insanlık dışı bir şey. Büyük bir terbiyesizlik, insanlık dışı, bu kabul edilemez" diye konuştu.Feride K'nin eşi Veysel K. ise, "Benim hanımın psikolojik sorunları var. Yaşanan olayın doğru olup olmadığını bilmiyorum. Başında durmuyordum ben ama psikolojik sorunu olan kişiden her şey beklenir. Bizim evde öyle hayvan beslemiyoruz, uzaktan seviyor benim eşim de. Ben psikolojik sorunlu diyorum, bunun başka türlü izahı yok. Hoş bir şey değil hayvan zehirlenir mi? Biz şükür Müslüman insanlarız, çok büyük vebal ama hasta insana ne diyeceksin? Eşim bana olayı anlattı. Feride K. 'Ben kedilere su veriyordum kadının biri geldi bana müdahale etti' dedi. Ben de onu bir daha kedilere mama veya benzeri şeyler vermemesi gerektiği konusunda uyardım ' dedi" şeklinde konuştu.