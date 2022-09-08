Video Yaşam Zeytinburnu’nda pitbull dehşeti! Uyuyan kediyi böyle parçaladı | Video
Zeytinburnu’nda pitbull dehşeti! Uyuyan kediyi böyle parçaladı | Video

Zeytinburnu’nda pitbull dehşeti! Uyuyan kediyi böyle parçaladı | Video

08.09.2022 | 13:21

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İstanbul Zeytinburnu’nda ağızlık takılmadan gezdirilen pitbull cinsi köpek, ağaç dibinde uyuyan bir kediyi parçalayarak öldürdü. Yaşanan pitbull dehşeti bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre kaldırımda yürüyen iki kişi, pitbull cinsi bir köpeği ağızlık takmadan gezdiriyordu. Tasmaya takılı olan köpek, bir anda sahibinin elinden fırlayarak ağaç dibinde uyuyan kediyi ağzına alarak sallamaya başladı. Köpeğin sahipleri kediyi kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yaklaşık 15 dakika boyunca köpeğin ağzında kalan kedi orada can verdi. Kedinin tüm bakımını üstlenen cadde esnafı Saliha Biber, kedinin ölümünden dolayı büyük bir üzüntü yaşadı. Köpeğe ağızlık takmadan gezdiren kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

PİTBULL DEHŞETİ KAMERADA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki kişi tarafından gezdirilen pitbull cinsi köpek, ağaç dibinde uyuyan kediye saldırıyor. Saldırgan köpek ağzına aldığı kediyi sallamaya başlarken sahipleri olaya müdahale etmeye çalışıyor.

"BENİM TEK TEPKİM İNSANLARA"
Ölen kedini sahibi Saliha Biber, "Cumartesi günü akşam ofisi kapatıyorum. 23.00 civarlarında bir beyefendi 1,5 metre uzunluğundaki tasması ile ağızlıksız gezdiriyor. Benim yıllarca baktığım sokak hayvanı kedimi öldürüyor. Bütün insanlar ve veterinerler benim kedim olduğunu bilir. Ağacın dibinde uyuyan kuyruğu kopuk kedimi ağzı ile parçalıyor. Köpeğin doğasında vardır saldırganlık ona bir şey diyemem. Peki bu insanların doğasında ne var? Bu gibi hayvanlar parçalama özelliğine sahip. Orada yaşlı bir kadın olsa çocuk, olsa soruyorum onlara ne olacak? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bakıyorsanız adam gibi bakın. Benim köpeğe edecek sözüm yok. Benim tek tepkim insanlara" dedi.

"KÖPEĞİN AĞZINDAN 15 DAKİKA ALINMAMIŞ"
Köpeğin sahiplerinden şikayetçi olduğunu söyleyen Biber, "Soruyorum bu devlete, millete? Neden bunlar bu kadar geziyor? Ben bunu emniyete şikayet ettim. Ne oldu? Çözüm nerede? Bu insan nerede? 'Altı üstü bir kedi' demiş. Canlar nerede? soruyorum? Aynı anda kedi öldü. Tanıklar da var. Köpeğin ağzından 15 dakika alınmamış. Hiç vazgeçmeyeceğim. Ben ona 3 ay emek verdim. Kuyruğu koptuğu için iğnesini yaptırdım" diye konuştu.

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