Video Yaşam Zonguldak'ta heyelan sonrası 3 ev tahliye edildi | Video
Zonguldak'ta heyelan sonrası 3 ev tahliye edildi | Video

Zonguldak'ta heyelan sonrası 3 ev tahliye edildi | Video

19.02.2025 | 08:48

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde heyelanla istinat duvarının çökmesiyle birlikte 1 ev kalıcı, 2 ev ise geçici olarak tahliye edildi. Evlerde ikamet eden 10 kişi ise yakınlarının yanına yerleştirildi.

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İlçeye bağlı Gelik beldesi Merkez Mahallesi'nde dün gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanla birlikte istinat duvarı da yıkılınca üç ev etkilendi.
İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, doğalgaz ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan incelemelerde bir evin kalıcı diğer iki evin ise geçici olarak tahliyesine karar verdi. Evlerde ikamet eden 10 kişi yakınlarının yanına yerleştirildi.

Heyelan sonrası mağduriyetini anlatan Şenay Kocabacak, "Dün akşam burada heyelan oldu. Mağduruz. Ben ev arıyorum bulamadım. Şu anda yengemin ve kayınpederimin evinde kalıyorum. Eşyalarımı evden çıkartma çabasındayım. Burada üç ev mağduruz. Yukarıdaki ev daha çok etkilendi. Dört aile biziz, iki diğer evdekiler, yukarıdakiler de 4 kişilik aile. Mağduruz" diye konuştu.
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