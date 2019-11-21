40 yıl önceci kanlı Kabe baskınının tarihi görüntüleri ilk kez yayınlandı! Onlarca kişi kafası kesilerek idam edildi...
40 yıl önce Cuheyman el Uteybi liderliğindeki bir grup Mehdi'nin geldiğini iddia ederek Kabe'yi 2 hafta boyunca işgal etmişti. Fransa ve Pakistan'dan silahlı güvenlik güçlerinden yardım alarak sona erdirilen Kabe işgalinde Suud yönetiminin açıklamasına göre 270 kişi ölmüştü. Suudi Arabistan'da yayın yapan bir haber kuruluşu kanlı Kabe işgali ve ardından yaşanan kanlı baskının (20 Kasım 1979) 40. yıl dönümümde; daha önce yayınlanmamış görüntüleri ilk defa paylaştı. Baskın sonrası başta Cuheyman el Uteybi olmak üzere toplamda onlarca kişinin önce kol ve bacakları ardından kafaları kesilerek idam edildi.
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