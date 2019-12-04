ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!
ABD Başkanı Donald Trump "Türkiye bir NATO ülkesi olarak oldukça iyi bir iş çıkarıyor" dedi.
Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından, bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.
Görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi." dedi.
Trump daha sonra yaptığı açıklamada, "NATO üyesi Türkiye oldukça iyi bir iş çıkarıyor. NATO hiç olmadığı kadar güçlü" dedi.
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