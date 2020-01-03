ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması "İran hiç savaş kazanmadı ama hiç müzakere de kaybetmedi"

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla İranlı General aksım Süleymani'yi öldürmesinin dünyadaki yankıları sürerken ABD Başkanı Trump Twitter hesabından çok konuşulacak bir açıklamada bulundu! ABD Başkanı Donald Trump'tan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "İran hiç savaş kazanmadı ama hiç müzakere de kaybetmedi" dedi.