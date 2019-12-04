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Afganistan’da yardım kuruluşunun aracına saldırı: 6 ölü

04.12.2019 | 18:32

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir yardım kuruluşunun aracına düzenlenen silahlı saldırıda, 1'i Japon 6 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetindeki Celalabad kentinde, bir yardım kuruluşuna ait araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i Japon 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Attahullah Khogyani, silahlı saldırının sabah saatlerinde yardım kuruluşu aracının geçişi sırasında meydana geldiğini, saldırı anında yoldan geçenlerin zarar görmediğini söyledi.

KHOGYANİ, OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI İFADE ETTİ.
Yerel kaynaklar saldırıya uğrayan aracın, bölgede tarım ve su projeleri yürüten Japonya'nın Peace Medical Service (PMS) yardım kuruluşuna ait olduğunu açıkladı.

Salı günü, Kabil'in doğusunda bir araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 2 ulusal istihbarat teşkilatı çalışanı ölmüş ve 3 kişi de yaralanmıştı.

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