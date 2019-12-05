"Bu camimiz aynı zamanda Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cambridge Merkez Camii açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge Merkez Camii'nin özelliklerine dikkat çekerek "Cambride Camii gerçekten güçlü bir işbirliğinin ürünüdür. Burada farklı kurumlarımızın çok büyük katkısı var. Caminin mütevelli heyetini ayrı olarak tebrik ediyorum. Bu camimiz aynı zamanda Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir" dedi.
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