Web TV Dünya Dünya Sağlık Örgütü'nden korona virüsü açıklaması: “Dünya, koruyucu ekipman sıkıntısıyla karşı karşıya” | Video

Dünya Sağlık Örgütü'nden korona virüsü açıklaması: “Dünya, koruyucu ekipman sıkıntısıyla karşı karşıya” | Video

Dünya Sağlık Örgütü'nden korona virüsü açıklaması: “Dünya, koruyucu ekipman sıkıntısıyla karşı karşıya” | Video
07.02.2020 | 18:05

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip korona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle virüsten korunma ekipmanlarının azaldığını ve ekipman sıkıntısıyla karşı karşıya olduklarını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle özellikle Çin'de maskelere olan talep arttı.Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden korona virüsü salgını nedeniyle özel kıyafet, maske, eldiven ve diğer koruyucu ekipmanlar giderek azalıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koruyucu ekipmanların dünya çapında azaldığını ve çözümü için çalıştıklarını duyurarak, "Dünya tahmin edebileceğiniz gibi koruyucu ekipman sıkıntısıyla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 637'ye yükseldi. Ülke genelinde toplam kesinleşmiş vaka sayısı 31 bin 212'ye çıktı. Hong Kong ve Filipinler'de görülen birer ölüm vakası ile toplam ölü sayısı 639'e yükseldi.

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