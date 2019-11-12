Evo Morales: Dünyada darbe olmayacak tek ülke ABD, çünkü orada ABD Büyükelçiliği yok
Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, okuduğu bildiriyle Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını istedi. Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen ve muhaliflerin hile iddiasıyla günlerdir protesto ve şiddet eylemlerine neden olan genel seçimleri yüzde 47,8'le ilk turda kazanan Morales, ülkesindeki güvenlik güçlerinin de baskısı ile istifa etti. Peki Evo Morales kimdir? Morales neden ABD’nin hedefteydi? Morales’in zorla istifasının ardından ABD ile ilgili şu sözleri yeniden akıllara geldi. Morales, “Dünyada darbe olmayacak tek ülke ABD, çünkü orada ABD Büyükelçiliği yok” ifadelerini kullanmıştı..
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