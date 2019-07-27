Filipinler’i deprem vurdu 8 ölü

Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, ülkenin kuzeyindeki Batanes eyaletinde yerel saatle 04.16'da 5.4 ve 07.30'da 5.9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği ardından kurtarma çalışmaları esnasında saat 09.24'te 5.7 büyüklüğünde artçı bir depremin gerçekleştiğini açıkladı. Ana depremin ardından meydana gelen artçı depremin büyüklüğü nedeniyle yapıların yıkılmasına neden olduğu belirtiliyor.

Batanes İl Afet Riskini Azaltma Ofisi, ilk bilgilere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede aralarında Itbayat Havaalanı da olmak üzere çok sayıda binanın depremden hasar gördüğü belirtildi.