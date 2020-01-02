İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanlara saldırdı
İşgalci İsrail, savunmasız Müslümanlara saldırmaya devam ediyor. Sivil ve barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılanların üzerine saldırıların dozunu arttıran işgalciler, BM kararlarının aleyhine hareket ederek Mescid-i Aksa'daki terör eylemlerine devam ediyor. İsrail güvenlik güçleri Mescid-i Aksa'nın Bab Al-Rahma bölgesinde ibadet eden Müslümanlara biber gazı ile saldırdı.
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