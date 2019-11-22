Kırmızı listeye alınan Dahlan kimdir?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada Filistinli Muhammed Dahlan'ın kırmızı kategoriye alınacağını söyledi. Peki "Orta Doğu'nun Kiralık Katili" olarak tanınan Muhammed Dahlan kimdir?
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