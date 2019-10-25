PKK'ya katılan İngiliz mahkemesi sonuçlandı
Irak ve Suriye'ye giderek terör örgütü YPG/PKK kamplarında kalan İngiltere vatandaşı Aidan James, terörle mücadele yasası kapsamında yargılandığı davada suçlu bulundu. Suriye'den İngiltere'ye dönerken geçen yıl 4 Şubat'ta Liverpool Havalimanı'nda gözaltına alınan James, "terör eylemine hazırlık" ve "terör eğitimi verilen yerlerde bulunmak" suçlarından yargılanıyordu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:12
PKK'ya katılan İngiliz mahkemesi sonuçlandı 25.10.2019 | 15:40
02:16
Kadın yolcuyu korumak isterken otobüs sürücüsünden dayak yedi 25.10.2019 | 14:26
00:59
Cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi gözaltına alındı 25.10.2019 | 12:17
01:37
Soğutuculu TIR dorsesinde ölüme yolculuk 25.10.2019 | 11:15
02:25
Rusya’dan kritik Suriye açıklaması: 300 Rus askeri polisi Suriye'de 25.10.2019 | 10:26
00:29
Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi saniyeler içinde kurtardı 25.10.2019 | 09:55
02:50
Teröriste 'devlet adamı' muamelesi! 24.10.2019 | 22:45
02:36
İspanya’da diktatör Franco’nun mezarı nakledildi 24.10.2019 | 19:07
01:27
1 yaşındaki bebek ölümden döndü 24.10.2019 | 11:29
00:44
Rusya'da kaza yapan araçlar yayaları ezip geçti 24.10.2019 | 10:51
00:19
Sirkte gösteri yapan ayı, terbiyecisine saldırdı 24.10.2019 | 10:13
11:34
Trump: "Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılması emrini verdim" 23.10.2019 | 19:32
00:18
ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika flaş 'Güvenli Bölge' açıklaması 23.10.2019 | 15:53
01:15
18 pervaneli uçan taksi 'Volocopter' Sinpagur semalarında! 23.10.2019 | 13:23
02:15
İngiltere'de bir kamyonda tam 39 ceset bulundu! 23.10.2019 | 12:51
08:33
Suriye'de Güvenli Bölge anlaşmaları 23.10.2019 | 12:08
01:19
İtalya'da şiddetli yağış sele neden oldu 23.10.2019 | 10:48
00:52
Endonezya'da dev patlama! 23.10.2019 | 10:29
00:20
Terör örgütü yandaşları Türk kahvehanesine saldırdı 22.10.2019 | 18:19
01:31
Dünya Sağlık Örgütü'nden "beyaz fosfor bombası" iddiaları hakkında açıklama 22.10.2019 | 15:29