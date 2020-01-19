Rusya Devlet Başkanı Putin "İstanbul'da Libya'daki tarafları ateşkese çağırdık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de Libya Zirvesi öncesinde; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Rusya Develet Başkanı Putin, "Hem projelerimizdeki çalışmaları, hem İstanbul'daki misafirperverliği hem de Libya ve Suriye konusundaki çalışmalarımız için teşekkür ediyorum. Siyasi çözüm ve Libya'ya huzurun gelmesi için çalışıyoruz" dedi.