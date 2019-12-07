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Siviller İdlib'ten kaçıyor! Son bir haftada 25 bin sivil Türkiye sınırına kaçtı

07.12.2019 | 13:25

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sonucu son bir haftada yerinden edilen 25 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı.

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