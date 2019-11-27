Yunanistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem!

Arnavutluk'ta peş peşe gelen 6.4 ve 5.3 şiddetindeki depremlerin ardından Bosna Hersek de 5.4 şiddetinde deprem ile sarsılmıştı. Afet ve Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden gelen son dakika haberinde; Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.Ege Denizi'nde meydana gelen deprem Muğla ve İzmir'de de hissedildi.