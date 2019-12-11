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AGİ, 2020'de ne kadar artacak? Asgari ücret zammı 7 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek!

11.12.2019 | 12:42

Asgari Geçim İndirimi 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak olan yeni asgari ücret üzerinden hesaplanacak. 2020 yılı Asgari ücret için ikinci toplantı dün yapılırken binlerce kişiyi ilgilendiren AGİ, Aralık ayı sonunda açıklanacak. Eğer talep kabul edilirse AGİ en düşük 244,84, en yüksek 416,23 olacak. 2020 asgari ücret zammı için birçok senaryodan ilki 10 yıllık geleneğin sürmesi ve enflasyonun üstünde zam yapılması. Merkez Bankası ve Yeni Ekonomi Programı tahminine göre enflasyon yüzde 12 bandında olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, normalleşmenin hızla sürdüğünü, enflasyonda tek haneli rakamlara kısa sürede inileceğini söyledi. Bakan Albayrak, enflasyonun yüzde 12'nin altında gelmesini beklediğini aktardı.

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