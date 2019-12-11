Web TV Ekonomi Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 yılında Asgari ücret zammı ne kadar bekleniyor?

Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 yılında Asgari ücret zammı ne kadar bekleniyor?

11.12.2019 | 11:42

Türkiye Aralık ayında Asgari Ücret Zammı ne kadar olacak sorusunun cevabını bekliyor! 7 milyonu aşkın vatandaşı direkt olarak etkileyecek ve tüm maaş kalemlerinde görülebilecek 2020 asgari ücret zammı için bugün komisyon ikinci kez toplandı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder asgari ücret zammı konusunda yaptığı açıklamada, komisyonunun bağımsız olduğunu belirtti ve geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumuna göre yeni rakamı belirlemeye çalıştıklarını söyledi. Toplantıyla birlikte 'asgari ücret zammı ne kadar olacak?' 'asgari ücret zammı' sorgulamaları da yoğun olarak gerçekleşti. Öte yandan zam oranı merakla beklenirken asgari ücret için 3 formül öne çıkıyor. Peki yüzde 15, 20, 27.6 zam oranlarıyla asgari ücret rakamı ne kadar olacak?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:49
AGİ, 2020'de ne kadar artacak? Asgari ücret zammı 7 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek! 11.12.2019 | 12:42
01:31
Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 yılında Asgari ücret zammı ne kadar bekleniyor? 11.12.2019 | 11:42
00:54
TUFAN ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldı! 11.12.2019 | 11:17
20:35
Yeni düzenlemeler online perakendeyi %35 büyütür 11.12.2019 | 10:55
08:19
Cari işlemler hesabı fazla verdi 11.12.2019 | 10:36
20:47
Girişimcilik Ekosistemi emekleme dönemini tamamladı! 07.12.2019 | 12:38
01:55
Bakan Albayrak: Yıllık bazda pozitif büyümeye geçtik 06.12.2019 | 12:16
08:06
TCMB 2020 para ve kur politikası açıklandı 05.12.2019 | 10:56
04:18
İşte 2020 Ocak ayı memur ve emekli maaş zamları... 05.12.2019 | 09:53
00:48
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gümrük işlemlerinde 'ortak POS' uygulaması başlıyor 04.12.2019 | 13:10
11:22
4 Aralık 2019 Çarşamba ekonomi gündemi... 04.12.2019 | 10:03
03:47
İşte Kasım ayı enflasyon rakamları... 04.12.2019 | 09:55
02:05
Gözler Merkez Bankası kararında 03.12.2019 | 14:33
02:23
Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon değerlendirmesi 03.12.2019 | 11:37
02:01
Borsa İstanbul'da rekor günü 02.12.2019 | 20:22
03:56
Trafik sigortası yaptırmayan sürücüler dikkat! Trafik sigortası yaptırmayan sürücüleri neler bekliyor? 02.12.2019 | 16:39
02:05
Kasımda ihracat 16,2 milyar dolar oldu! 02.12.2019 | 16:21
06:32
Kasım ayı ihracat verileri açıklandı 02.12.2019 | 12:44
02:39
Bakan Albayrak'tan flaş 'büyüme' açıklaması 02.12.2019 | 12:17
02:38
Bakan Albayrak'tan flaş 'büyüme' açıklaması 02.12.2019 | 12:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN