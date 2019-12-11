Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 yılında Asgari ücret zammı ne kadar bekleniyor?

Türkiye Aralık ayında Asgari Ücret Zammı ne kadar olacak sorusunun cevabını bekliyor! 7 milyonu aşkın vatandaşı direkt olarak etkileyecek ve tüm maaş kalemlerinde görülebilecek 2020 asgari ücret zammı için bugün komisyon ikinci kez toplandı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder asgari ücret zammı konusunda yaptığı açıklamada, komisyonunun bağımsız olduğunu belirtti ve geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumuna göre yeni rakamı belirlemeye çalıştıklarını söyledi. Toplantıyla birlikte 'asgari ücret zammı ne kadar olacak?' 'asgari ücret zammı' sorgulamaları da yoğun olarak gerçekleşti. Öte yandan zam oranı merakla beklenirken asgari ücret için 3 formül öne çıkıyor. Peki yüzde 15, 20, 27.6 zam oranlarıyla asgari ücret rakamı ne kadar olacak?