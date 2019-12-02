Asgari ücret zammı görüşmelerinin birincisi bugün başlıyor!
7 milyonu aşkın çalışanı direkt olarak etkileyecek asgari ücret zammı görüşmelerinin birincisi bugün başlıyor. Aralık ayı boyunca devam edecek olan görüşmelerde işçi, işveren ve hükümet yetkilileri yer alacak. Bugün gerçekleştirilecek olan toplantıda işçi ve işveren temsilcileri taleplerini iletecek.
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