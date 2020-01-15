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Borsa İstanbul 121 bin puanı aştı

15.01.2020 | 01:12

Borsa İstanbul gün içinde 121 bin 40 puana kadar ulaştı. BİST'te görülen tarihi yüksek seviye ise 29/01/2018 tarihinde görülmüş ve 121 bin 531 puan seviyesi olmuştu.

Borsa İstanbul güçlü yükselişini sürdürüyor. Ekonomideki toparlanma eğilimiyle birlikte piyasaya gelen güvenin belirtisi olan Borsa İstanbul'daki yükseliş tarihi zirvesine yaklaştı.

Pozitif seyreden Borsa İstanbul gün içinde en yüksek seviyesi olan 121 bin 40 puana kadar yükseldi. BİST'te görülen tarihi yüksek seviye ise 29/01/2018 tarihinde görülmüş ve 121 bin 531 puan seviyesi olmuştu.

RALLİ DEVAM EDİYOR
Borsa İstanbul'da kasımda başlayan ralli, yerel ve küresel dinamiklerle bu ayın ilk yarısında da devam ediyor.

BIST 100 endeksi, Mart 2018'den bu yana ilk kez 120 bin seviyesini aşarak tarihi zirvesine yaklaşırken, Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviye olan 265 baz puana geriledi. BIST 100 endeksi, 29 Ocak 2018'de gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu 121.532 puana, kapanış rekorunu ise 120.845 puana taşımıştı.

Borsa İstanbul'da kasımdan bu yana "bahar havası" eserken, haftalık bazda son 10 haftadır yükselen BIST 100 endeksi, bu seriyi 11. haftaya taşımaya hazırlanıyor. En son 2009'da böyle bir trend yakalayan endeks, bu haftayı da yükselişle kapatması halinde haftalık bazda en uzun süre üst üste yükseliş rekorunu egale etmiş olacak.

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