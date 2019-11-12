Web TV Ekonomi Hazine'den algı operasyonlarına sert tepki

Hazine'den algı operasyonlarına sert tepki

12.11.2019 | 17:46

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakan Albayrak'ı hedef alanlara karşı hukuki süreç başlatıldı. Ekonomi aleyhine algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonları esnasında algı oluşturmaya çalışanlar birbirinden farksızdır." açıklamasında bulundu.

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