Merkez Bankası Faizi 2,5 puan indirdi!

Piyasaların merakla beklediği faiz Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı! Son dakika bilgilerine göre; TCMB'den gelen son dakika haberine göre, banka politika faizi 250 baz puan indirimle yüzde 16,50’den yüzde 14’e düşürüldü. Beklentinin üstünde yapılan faiz indirimi sonrası bu kararın piyasalara olası etkilerinin nasıl olabileceği takip ediliyor.